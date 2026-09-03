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03.09.2026 06:37:00
Transport Trade Services gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Transport Trade Services liess sich am 31.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Transport Trade Services die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS lag bei 0.03 RON. Im letzten Jahr hatte Transport Trade Services einen Gewinn von -0.020 RON je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 163.4 Millionen RON – ein Plus von 2.56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Transport Trade Services 159.3 Millionen RON erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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