Transport Investment Barter Company stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Transport Investment Barter Company hat am 19.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0.04 JOD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.030 JOD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Transport Investment Barter Company in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29.85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.7 Millionen JOD im Vergleich zu 1.3 Millionen JOD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch