Transocean: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Transocean hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1.060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2.23 Prozent zurück. Hier wurden 966.0 Millionen USD gegenüber 988.0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch