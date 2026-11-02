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02.11.2026 23:47:58
Transocean Swings To Profit In Q3
(RTTNews) - Transocean Ltd. (RIG), an offshore contract drilling services provider specializing in ultra-deepwater and harsh-environment operations, reported a return to profitability in the third quarter of 2026, compared with a substantial loss in the prior-year quarter.
Third-quarter net income was $26 million, or $0.02 per share, compared with a net loss of $1.92 billion, or $2.00 per share, in the year-ago quarter.
The prior-year loss included a $1.91 billion impairment charge on assets.
Contract drilling revenues declined to $937 million from $1.03 billion a year earlier. Revenue efficiency was 96.8 percent, compared with 97.5 percent in the prior-year quarter.
For full-year 2026, Transocean expects contract drilling revenues of $3.9 billion to $3.95 billion and capital expenditures of approximately $145 million.
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Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Transocean am 02.11.2026
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Der heimische Aktienmarkt gab im Montagshandel minimal nach, wogegen der deutsche Leitindex höher tendierte. Die US-Börsen zeigten sich zum Wochenstart mit verschiedenen Tendenzen. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.