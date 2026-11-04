Transocean präsentierte Quartalsergebnisse

Transocean hat sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -2.000 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Transocean in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 8.85 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 937.0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 1.03 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch