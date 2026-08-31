Transocean Aktie News: Transocean verteuert sich am Nachmittag

Das Papier von Transocean konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,6 Prozent auf 5,90 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NYSE US 100, der aktuell bei 19'993 Punkten steht. Die Transocean-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,98 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 5,95 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Transocean-Aktien beläuft sich auf 1'124'410 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,66 USD. Dieser Kurs wurde am 20.05.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Transocean-Aktie mit einem Kursplus von 29,94 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 2,94 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.09.2025). Der derzeitige Kurs der Transocean-Aktie liegt somit 100,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Transocean-Aktie. Am 05.08.2026 legte Transocean die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde mit 0,04 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -1,06 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Umsatzseitig standen 966.00 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von -2,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Transocean 988.00 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 04.11.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Transocean einen Gewinn von 0,227 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch