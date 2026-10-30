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30.10.2026 16:29:00
Transocean Aktie News: Transocean am Nachmittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Transocean gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Transocean-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,5 Prozent auf 6,93 USD.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Transocean zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,5 Prozent auf 6,93 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NYSE US 100, der zurzeit bei 20'113 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Transocean-Aktie bisher bei 7,04 USD. Bei 6,74 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 3'240'546 Transocean-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 20.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,66 USD. Mit einem Zuwachs von 10,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,69 USD. Dieser Wert wurde am 22.11.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Transocean-Aktie 46,71 Prozent sinken.
Transocean-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Transocean liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,04 USD. Im Vorjahresquartal hatte Transocean ebenfalls ein EPS von -2,00 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Transocean in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -6,03 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 966.00 Mio. USD im Vergleich zu 1.03 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Voraussichtlich am 02.11.2026 dürfte Transocean Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 03.11.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,239 USD je Aktie in den Transocean-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Transocean am 30.10.2026
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