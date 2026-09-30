Transocean Aktie 4826551 / CH0048265513
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30.09.2026 16:29:00
Transocean Aktie News: Transocean am Nachmittag gefragt
Die Aktie von Transocean zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Transocean-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 5,29 USD zu.
Die Transocean-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 5,29 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NYSE US 100, der derzeit bei 19'224 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Transocean-Aktie bei 5,30 USD. Mit einem Wert von 5,28 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 589'536 Transocean-Aktien umgesetzt.
Am 20.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,66 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 44,80 Prozent Plus fehlen der Transocean-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 01.10.2025 auf bis zu 3,04 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 erhielten Transocean-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Transocean liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,04 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Transocean mit -1,06 USD je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz wurde auf 966.00 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -2,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 988.00 Mio. USD umgesetzt worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Transocean am 04.11.2026 vorlegen.
Experten gehen davon aus, dass Transocean im Jahr 2026 0,227 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Transocean am 30.09.2026
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