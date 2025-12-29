Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
29.12.2025 16:29:00

Transocean Aktie News: Transocean am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Transocean gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 4,06 USD zu.

Um 16:28 Uhr stieg die Transocean-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 4,06 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NYSE US 100, der zurzeit bei 18'580 Punkten liegt. Die Transocean-Aktie legte bis auf 4,11 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,02 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Transocean-Aktien beläuft sich auf 457'238 Stück.

Am 10.12.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,56 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 12,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 1,98 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Transocean-Aktie ist somit 51,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Transocean-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Transocean gewährte am 29.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Transocean vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,00 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Transocean mit einem Umsatz von insgesamt 1.03 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 948.00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,44 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Transocean am 23.02.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Transocean einen Gewinn von 0,107 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

