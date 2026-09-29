Transocean Aktie News: Transocean am Dienstagnachmittag mit Einbussen

Um 16:28 Uhr fiel die Transocean-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 5,22 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NYSE US 100, der zurzeit bei 19'268 Punkten liegt. Die Transocean-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,14 USD ab. Bei 5,17 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 617'773 Transocean-Aktien umgesetzt.

Am 20.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,66 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Transocean-Aktie derzeit noch 46,88 Prozent Luft nach oben. Bei 3,04 USD erreichte der Anteilsschein am 01.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Transocean-Aktie derzeit noch 41,80 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 05.08.2026 hat Transocean in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,04 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -1,06 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Mit einem Umsatz von 966.00 Mio. USD, gegenüber 988.00 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -2,23 Prozent präsentiert.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Transocean wird am 04.11.2026 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Transocean-Aktie in Höhe von 0,227 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch