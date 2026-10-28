Transocean Aktie News: Transocean tendiert am Nachmittag nordwärts

Um 16:28 Uhr stieg die Transocean-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,9 Prozent auf 6,65 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NYSE US 100, der aktuell bei 19'769 Punkten steht. Bei 6,66 USD markierte die Transocean-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 6,47 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'395'827 Transocean-Aktien.

Am 20.05.2026 markierte das Papier bei 7,66 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Transocean-Aktie mit einem Kursplus von 15,19 Prozent wieder erreichen. Am 22.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,69 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Transocean-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Transocean am 05.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -1,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -2,23 Prozent auf 966.00 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 988.00 Mio. USD gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Transocean am 02.11.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Transocean rechnen Experten am 03.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,239 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch