Transocean Aktie 4826551 / CH0048265513
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28.09.2026 16:29:00
Transocean Aktie News: Transocean verteidigt Stellung am Nachmittag
Die Aktie von Transocean zeigt sich am Montagnachmittag ohne grosse Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Transocean-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 5,39 USD.
Zum Vortag unverändert notierte die Transocean-Aktie um 16:28 Uhr im New York-Handel bei 5,39 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im NYSE US 100, der bislang bei 19'395 Punkten steht. In der Spitze gewann die Transocean-Aktie bis auf 5,45 USD. Die Transocean-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,33 USD ab. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,43 USD. Zuletzt wurden via New York 740'795 Transocean-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 20.05.2026 auf bis zu 7,66 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 42,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Transocean-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.10.2025 (3,04 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Transocean-Aktie.
Im Jahr 2025 erhielten Transocean-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Transocean gewährte am 05.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,04 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -1,06 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Transocean in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -2,23 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 966.00 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 988.00 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Am 04.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Den erwarteten Gewinn je Transocean-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,227 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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