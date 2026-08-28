Transocean Aktie News: Transocean fällt am Nachmittag

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 5,70 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NYSE US 100, der im Moment bei 20'123 Punkten realisiert. Der Kurs der Transocean-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,68 USD nach. Bei 5,72 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 369'343 Transocean-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,66 USD) erklomm das Papier am 20.05.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Transocean-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.09.2025 (2,94 USD). Mit einem Kursverlust von 48,46 Prozent würde die Transocean-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Transocean-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Transocean liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,04 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Transocean mit -1,06 USD je Aktie genauso viel verdiente. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -2,23 Prozent auf 966.00 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 988.00 Mio. USD gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Transocean am 04.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,221 USD je Transocean-Aktie.

Redaktion finanzen.ch