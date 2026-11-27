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27.11.2026 16:29:00
Transocean Aktie News: Transocean verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Transocean. Im New York-Handel kam die Transocean-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 5,04 USD.
Mit einem Wert von 5,04 USD bewegte sich die Transocean-Aktie um 16:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im NYSE US 100, der derzeit bei 19'413 Punkten notiert. Bei 5,22 USD markierte die Transocean-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büsste die Transocean-Aktie bis auf 5,00 USD ein. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,15 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'638'865 Transocean-Aktien umgesetzt.
Am 20.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,66 USD an. Gewinne von 52,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 17.12.2025 auf bis zu 3,80 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 24,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für Transocean-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Transocean liess sich am 02.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -2,00 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -8,85 Prozent zurück. Hier wurden 937.00 Mio. USD gegenüber 1.03 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.02.2027 erfolgen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Transocean-Gewinn in Höhe von 0,227 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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