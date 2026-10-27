Transocean Aktie News: Transocean fällt am Dienstagnachmittag

Um 16:28 Uhr fiel die Transocean-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 6,44 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NYSE US 100, der bislang bei 19'819 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Transocean-Aktie bisher bei 6,40 USD. Bei 6,48 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Transocean-Aktie belief sich zuletzt auf 1'310'007 Aktien.

Am 20.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,66 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,94 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,69 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Transocean-Aktie derzeit noch 42,70 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 05.08.2026 lud Transocean zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS lag bei 0,04 USD. Im Vorjahresquartal hatte Transocean ebenfalls ein EPS von -1,06 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 966.00 Mio. USD – das entspricht einem Minus von -2,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 988.00 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Transocean wird am 02.11.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 03.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,239 USD je Transocean-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch