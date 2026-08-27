Transocean Aktie News: Transocean am Nachmittag gesucht

Die Aktionäre schickten das Papier von Transocean nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,2 Prozent auf 5,61 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NYSE US 100, der aktuell bei 20'123 Punkten steht. Die Transocean-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,63 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 5,59 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Transocean-Aktien beläuft sich auf 456'105 Stück.

Bei 7,66 USD markierte der Titel am 20.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der Transocean-Aktie. Am 05.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,94 USD. Mit Abgaben von 47,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 05.08.2026 lud Transocean zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS lag bei 0,04 USD. Im Vorjahresquartal hatte Transocean ebenfalls ein EPS von -1,06 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Transocean im vergangenen Quartal 966.00 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -2,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Transocean 988.00 Mio. USD umsetzen können.

Transocean dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 04.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Transocean im Jahr 2026 0,221 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch