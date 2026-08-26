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Transocean Aktie 4826551 / CH0048265513

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26.08.2026 16:29:00

Transocean Aktie News: Transocean am Mittwochnachmittag Verlust reich

Transocean Aktie News: Transocean am Mittwochnachmittag Verlust reich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Transocean. Das Papier von Transocean gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,2 Prozent auf 5,63 USD abwärts.

Transocean
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Um 16:28 Uhr rutschte die Transocean-Aktie in der New York-Sitzung um 2,2 Prozent auf 5,63 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NYSE US 100, der aktuell bei 20'158 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Transocean-Aktie bisher bei 5,59 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,68 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 612'077 Transocean-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.05.2026 bei 7,66 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,94 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Transocean-Aktie liegt somit 91,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Transocean 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Transocean liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -1,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -2,23 Prozent auf 966.00 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 988.00 Mio. USD gelegen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2026 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Transocean-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,221 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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