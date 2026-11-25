Um 16:28 Uhr stieg die Transocean-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 4,88 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NYSE US 100, der zurzeit bei 19'354 Punkten liegt. In der Spitze legte die Transocean-Aktie bis auf 4,94 USD zu. Bei 4,75 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1'014'801 Transocean-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,66 USD. Dieser Kurs wurde am 20.05.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 57,13 Prozent könnte die Transocean-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 17.12.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,80 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Transocean-Aktie 28,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Transocean-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Transocean am 02.11.2026 vor. Mit einem EPS von 0,02 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Transocean mit -2,00 USD je Aktie genauso viel verdiente. Transocean hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 937.00 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -8,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.03 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Transocean am 22.02.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Transocean-Gewinn in Höhe von 0,235 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch