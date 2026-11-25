|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
25.11.2026 16:29:00
Transocean Aktie News: Transocean am Nachmittag mit Kursplus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Transocean. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 4,88 USD zu.
Um 16:28 Uhr stieg die Transocean-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 4,88 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NYSE US 100, der zurzeit bei 19'354 Punkten liegt. In der Spitze legte die Transocean-Aktie bis auf 4,94 USD zu. Bei 4,75 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1'014'801 Transocean-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,66 USD. Dieser Kurs wurde am 20.05.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 57,13 Prozent könnte die Transocean-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 17.12.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,80 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Transocean-Aktie 28,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten Transocean-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Transocean am 02.11.2026 vor. Mit einem EPS von 0,02 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Transocean mit -2,00 USD je Aktie genauso viel verdiente. Transocean hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 937.00 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -8,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.03 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Transocean am 22.02.2027 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Transocean-Gewinn in Höhe von 0,235 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Transocean Ltd.
|
25.11.26
|Transocean Aktie News: Transocean am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
01.11.26
|Ausblick: Transocean stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
18.10.26
|Erste Schätzungen: Transocean legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: Transocean zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Transocean legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Transocean Ltd.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Transocean am 25.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich im Plus
In Asien sind am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.