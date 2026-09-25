Transocean Aktie 4826551 / CH0048265513
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25.09.2026 16:29:00
Transocean Aktie News: Anleger schicken Transocean am Nachmittag ins Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Transocean. Zuletzt ging es für die Transocean-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 5,38 USD.
Um 16:28 Uhr rutschte die Transocean-Aktie in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 5,38 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NYSE US 100, der aktuell bei 19'328 Punkten steht. Im Tief verlor die Transocean-Aktie bis auf 5,36 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,38 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Transocean-Aktien beläuft sich auf 527'941 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,66 USD) erklomm das Papier am 20.05.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Transocean-Aktie mit einem Kursplus von 42,38 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.10.2025 bei 3,04 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Transocean-Aktie 77,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Transocean-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Transocean 0,000 USD aus. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -1,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Transocean im vergangenen Quartal 966.00 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -2,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Transocean 988.00 Mio. USD umsetzen können.
Am 04.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Den erwarteten Gewinn je Transocean-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,227 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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