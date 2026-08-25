Transocean Aktie 4826551 / CH0048265513
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25.08.2026 16:29:00
Transocean Aktie News: Transocean am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von Transocean gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 5,73 USD.
Der Transocean-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 5,73 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NYSE US 100, der im Moment bei 20'144 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Transocean-Aktie bis auf 5,66 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 5,66 USD. Bisher wurden heute 410'463 Transocean-Aktien gehandelt.
Am 20.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,66 USD an. Der derzeitige Kurs der Transocean-Aktie liegt somit 25,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 2,94 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.09.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Transocean 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Transocean liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Transocean ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -1,06 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Transocean in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -2,23 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 966.00 Mio. USD im Vergleich zu 988.00 Mio. USD im Vorjahresquartal.
Voraussichtlich am 04.11.2026 dürfte Transocean Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,221 USD je Transocean-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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