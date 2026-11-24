Um 16:28 Uhr sprang die Transocean-Aktie im New York-Handel an und legte um 4,1 Prozent auf 4,88 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem NYSE US 100, der bei 19'188 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Transocean-Aktie bis auf 5,03 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,70 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2'357'429 Transocean-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,66 USD erreichte der Titel am 20.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 56,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.12.2025 bei 3,80 USD. Der derzeitige Kurs der Transocean-Aktie liegt somit 28,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Transocean-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Transocean 0,000 USD aus. Am 02.11.2026 hat Transocean in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Transocean hat ein EPS von 0,02 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -2,00 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Umsatzseitig standen 937.00 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von -8,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Transocean 1.03 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 22.02.2027 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Transocean-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,235 USD fest.

Redaktion finanzen.ch