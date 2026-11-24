|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
24.11.2026 16:29:00
Transocean Aktie News: Transocean am Dienstagnachmittag freundlich
Die Aktie von Transocean zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Transocean-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 4,1 Prozent auf 4,88 USD.
Um 16:28 Uhr sprang die Transocean-Aktie im New York-Handel an und legte um 4,1 Prozent auf 4,88 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem NYSE US 100, der bei 19'188 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Transocean-Aktie bis auf 5,03 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,70 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2'357'429 Transocean-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 7,66 USD erreichte der Titel am 20.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 56,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.12.2025 bei 3,80 USD. Der derzeitige Kurs der Transocean-Aktie liegt somit 28,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Transocean-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Transocean 0,000 USD aus. Am 02.11.2026 hat Transocean in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Transocean hat ein EPS von 0,02 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -2,00 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Umsatzseitig standen 937.00 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von -8,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Transocean 1.03 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 22.02.2027 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je Transocean-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,235 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Transocean Ltd.
|
16:29
|Transocean Aktie News: Transocean am Dienstagnachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
01.11.26
|Ausblick: Transocean stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
18.10.26
|Erste Schätzungen: Transocean legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: Transocean zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Transocean legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Transocean Ltd.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDoch kein Aufatmen nach NVIDIA-Wende: SMI schließt kaum verändert -- DAX letztlich mit Dämpfer – Nikkei mit kräftigen Gewinnen bei durchwachsenem Asien-Handel
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Dienstag seitwärts. Der DAX zeigte sich unterdessen deutlich tiefer. Der Dow tendiert im Dienstagshandel kaum verändert. In Fernost sind uneinheitliche Entwicklungen zu sehen.