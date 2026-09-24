Transocean Aktie 4826551 / CH0048265513
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
24.09.2026 16:29:00
Transocean Aktie News: Transocean reagiert am Nachmittag positiv
Die Aktie von Transocean gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Transocean-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 5,54 USD zu.
Die Transocean-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 5,54 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NYSE US 100, der bei 19'398 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 5,54 USD erreichte die Transocean-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 5,52 USD eröffnete der Anteilsschein. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 578'252 Transocean-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 7,66 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.05.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 38,27 Prozent könnte die Transocean-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 01.10.2025 Kursverluste bis auf 3,04 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Transocean-Aktie 82,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Transocean-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Transocean 0,000 USD aus. Am 05.08.2026 lud Transocean zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,04 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 966.00 Mio. USD – eine Minderung von -2,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 988.00 Mio. USD eingefahren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 04.11.2026 erwartet.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,227 USD je Transocean-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Transocean Ltd.
|
16:29
|Transocean Aktie News: Transocean reagiert am Nachmittag positiv (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Ausblick: Transocean zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Transocean legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
03.05.26
|Ausblick: Transocean präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Transocean Ltd.
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach SNB-Zinsentscheidung: Leichte Verluste an den US-Börsen -- SMI geht schwächer in den Feierabend -- DAX beendet Handel mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten Verluste. An der Wall Street geht es abwärts. Die Börsen in Asien entwickeln sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.