Transocean Aktie News: Transocean reagiert am Nachmittag positiv

Die Transocean-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 5,54 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NYSE US 100, der bei 19'398 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 5,54 USD erreichte die Transocean-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 5,52 USD eröffnete der Anteilsschein. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 578'252 Transocean-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 7,66 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.05.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 38,27 Prozent könnte die Transocean-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 01.10.2025 Kursverluste bis auf 3,04 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Transocean-Aktie 82,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Transocean-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Transocean 0,000 USD aus. Am 05.08.2026 lud Transocean zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,04 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 966.00 Mio. USD – eine Minderung von -2,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 988.00 Mio. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 04.11.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,227 USD je Transocean-Aktie.

Redaktion finanzen.ch