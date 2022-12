Transocean Aktie News: Transocean am Mittag mit Kursplus

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 6,22 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NYSE US 100, der im Moment bei 13'208 Punkten tendiert.

Am 02.11.2022 lud Transocean zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,06 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,19 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 730,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 683,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 20.02.2023 erwartet.

2022 dürfte Transocean einen Verlust von -0,594 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch