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23.10.2026 16:29:00
Transocean Aktie News: Transocean am Freitagnachmittag stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Transocean. Zuletzt wies die Transocean-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 4,7 Prozent auf 6,37 USD nach oben.
Die Transocean-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,7 Prozent auf 6,37 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NYSE US 100, der aktuell bei 19'925 Punkten steht. Der Kurs der Transocean-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,43 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,12 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'376'325 Transocean-Aktien umgesetzt.
Am 20.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,66 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Transocean-Aktie derzeit noch 20,35 Prozent Luft nach oben. Bei 3,50 USD fiel das Papier am 24.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem Transocean seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 05.08.2026 hat Transocean die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Transocean hat ein EPS von 0,04 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -1,06 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -2,23 Prozent auf 966.00 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 988.00 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 02.11.2026 dürfte Transocean Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 03.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Transocean.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Transocean-Gewinn in Höhe von 0,239 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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