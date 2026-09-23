Transocean Aktie News: Transocean tendiert am Nachmittag nordwärts

Um 16:28 Uhr sprang die Transocean-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 5,51 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NYSE US 100, der aktuell bei 19'398 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Transocean-Aktie sogar auf 5,53 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,51 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 604'048 Transocean-Aktien.

Bei einem Wert von 7,66 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.05.2026). Der aktuelle Kurs der Transocean-Aktie ist somit 39,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 3,04 USD erreichte der Anteilsschein am 01.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Transocean-Aktie damit 81,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Transocean-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 05.08.2026 lud Transocean zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -1,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -2,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 966.00 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 988.00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Transocean am 04.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Transocean ein EPS in Höhe von 0,227 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch