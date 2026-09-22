Transocean Aktie News: Transocean tendiert am Nachmittag schwächer

Um 16:28 Uhr rutschte die Transocean-Aktie in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 5,43 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NYSE US 100, der im Moment bei 19'508 Punkten realisiert. Der Kurs der Transocean-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,35 USD nach. Mit einem Wert von 5,36 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 820'899 Transocean-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.05.2026 auf bis zu 7,66 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 41,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Transocean-Aktie. Bei 3,04 USD erreichte der Anteilsschein am 01.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 05.08.2026 äusserte sich Transocean zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,04 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Transocean mit -1,06 USD je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz lag bei 966.00 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von -2,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 988.00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Transocean am 04.11.2026 vorlegen.

Experten taxieren den Transocean-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,227 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch