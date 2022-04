Transocean Aktie News: Transocean reagiert positiv

Die Transocean-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1.0 Prozent auf 6.22 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem NYSE US 100, der bei 14'064 Punkten notiert, etwas Rückenwind.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0.404 USD je Transocean-Aktie.

Transocean Ltd.ist ein internationaler Anbieter und Betreiber von Öl-Förderplattformen für den Einsatz in Hochsee- und Küstengebieten. Das Unternehmen betreibt mobile Plattformen und Schiff-Bohranlagen im eigenen Besitz oder durch Beteiligungen. Der Konzern ist international in Bohrgebieten rund um den Globus aktiv. Zusätzlich verfügt die Gesellschaft über eine Flotte von hoch spezialisierten Bohrschiffen, Konstruktionsschiffen für Über- und Unterwasserarbeiten und Tender (Begleit-/ Werkstatt-Schiffe). Aufgrund dieser technischen Ausstattung hat sich das Unternehmen besonders auf Hochsee-Förderungen und Bohrungen in rauen, unzugänglichen Gebieten spezialisiert. Zum Kundenstamm gehören weltweit tätige Energieunternehmen, Ölgesellschaften und unabhängig am Markt operierende Anbieter. Geografisch bietet das Unternehmen seine Produkte am Golf von Mexiko, in Ostkanada, Brasilien, Grossbritannien und Norwegen ebenso an wie in Westafrika, Asien, Australien, dem Mittleren Osten, Saudi-Arabien, Indien und dem Mittelmeerraum.

Redaktion finanzen.ch