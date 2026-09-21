Transocean Aktie News: Transocean am Nachmittag schwächer

Die Transocean-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 2,7 Prozent im Minus bei 5,49 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NYSE US 100, der im Moment bei 19'466 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Transocean-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,49 USD aus. Bei 5,63 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 744'887 Transocean-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 7,66 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.05.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Transocean-Aktie mit einem Kursplus von 39,53 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.10.2025 bei 3,04 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Transocean-Aktie 80,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Transocean-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 05.08.2026 hat Transocean in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Mit einem EPS von 0,04 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Transocean mit -1,06 USD je Aktie genauso viel verdiente. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -2,23 Prozent auf 966.00 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Transocean 988.00 Mio. USD umgesetzt.

Am 04.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Transocean im Jahr 2026 0,227 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch