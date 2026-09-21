Transocean Aktie 4826551 / CH0048265513
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
21.09.2026 16:29:00
Transocean Aktie News: Transocean am Nachmittag schwächer
Die Aktie von Transocean gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Transocean-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Minus bei 5,49 USD.
Die Transocean-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 2,7 Prozent im Minus bei 5,49 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NYSE US 100, der im Moment bei 19'466 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Transocean-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,49 USD aus. Bei 5,63 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 744'887 Transocean-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 7,66 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.05.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Transocean-Aktie mit einem Kursplus von 39,53 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.10.2025 bei 3,04 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Transocean-Aktie 80,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Transocean-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 05.08.2026 hat Transocean in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Mit einem EPS von 0,04 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Transocean mit -1,06 USD je Aktie genauso viel verdiente. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -2,23 Prozent auf 966.00 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Transocean 988.00 Mio. USD umgesetzt.
Am 04.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Experten gehen davon aus, dass Transocean im Jahr 2026 0,227 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Transocean Ltd.
|
16:29
|Transocean Aktie News: Transocean am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Ausblick: Transocean zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Transocean legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
03.05.26
|Ausblick: Transocean präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Transocean Ltd.
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisrückgang stützt: SMI mit Gewinnen -- DAX mit Aufschlägen -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen beenden Handel freundlich - kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigt freundliche Tendenzen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls nach oben. Die US-Börsen legen zu. An den Börsen in Fernost dominierte am Montag freundliche Handelsstimmung.