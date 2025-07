Transocean Aktie News: Transocean gewinnt am Nachmittag an Boden

Um 16:28 Uhr stieg die Transocean-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 2,67 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NYSE US 100, der zurzeit bei 17'295 Punkten liegt. Die Transocean-Aktie legte bis auf 2,72 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den New York-Handel startete das Papier bei 2,66 USD. Bisher wurden heute 873'302 Transocean-Aktien gehandelt.

Am 01.08.2024 markierte das Papier bei 5,98 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 123,78 Prozent Plus fehlen der Transocean-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 1,98 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Transocean-Aktie damit 35,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Transocean-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Transocean am 28.04.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,11 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Transocean 0,11 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Transocean mit einem Umsatz von insgesamt 906.00 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 763.00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 18,74 Prozent gesteigert.

Transocean wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 04.08.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Transocean rechnen Experten am 03.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,030 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

