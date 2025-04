Transocean Aktie News: Transocean am Montagnachmittag weit abgeschlagen

Die Transocean-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 5,5 Prozent auf 2,16 USD nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NYSE US 100, der bislang bei 15'891 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Transocean-Aktie bis auf 2,14 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 2,20 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 702'235 Transocean-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 21.05.2024 auf bis zu 6,38 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 196,06 Prozent könnte die Transocean-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 1,98 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Transocean liess sich am 17.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,01 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,13 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Transocean in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 952.00 Mio. USD im Vergleich zu 741.00 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 28.04.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Transocean rechnen Experten am 04.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Transocean-Aktie in Höhe von 0,037 USD im Jahr 2025 aus.

