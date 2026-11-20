Die Transocean-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 4,78 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NYSE US 100, der bei 19'110 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Transocean-Aktie bei 4,81 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,64 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'620'051 Transocean-Aktien umgesetzt.

Bei 7,66 USD erreichte der Titel am 20.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Transocean-Aktie mit einem Kursplus von 60,25 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,69 USD ab. Mit Abgaben von 22,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Transocean-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Transocean liess sich am 02.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,02 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Transocean ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -2,00 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -8,85 Prozent auf 937.00 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Transocean 1.03 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 22.02.2027 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,235 USD je Transocean-Aktie.

Redaktion finanzen.ch