Transocean Aktie News: Transocean am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Um 16:28 Uhr fiel die Transocean-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 5,84 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NYSE US 100, der zurzeit bei 19'619 Punkten liegt. Die Transocean-Aktie sank bis auf 5,75 USD. Bei 5,98 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'712'111 Transocean-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,66 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Transocean-Aktie. Am 22.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,23 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Transocean-Aktie.

Transocean-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Transocean am 05.08.2026. Das EPS lag bei 0,04 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -1,06 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Transocean in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -2,23 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 966.00 Mio. USD im Vergleich zu 988.00 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Transocean-Bilanz für Q3 2026 wird am 02.11.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Transocean rechnen Experten am 03.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,235 USD je Transocean-Aktie.

Redaktion finanzen.ch