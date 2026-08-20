Transocean Aktie News: Transocean legt am Nachmittag zu

Die Transocean-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 5,99 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NYSE US 100, der aktuell bei 20'144 Punkten steht. In der Spitze gewann die Transocean-Aktie bis auf 6,06 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,99 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'011'715 Transocean-Aktien umgesetzt.

Am 20.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 7,66 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Transocean-Aktie 27,99 Prozent zulegen. Am 22.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,77 USD. Derzeit notiert die Transocean-Aktie damit 116,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Transocean-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Transocean am 05.08.2026. Transocean hat ein EPS von 0,04 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -1,06 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -2,23 Prozent auf 966.00 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Transocean 988.00 Mio. USD umgesetzt.

Am 04.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Transocean-Aktie in Höhe von 0,220 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch