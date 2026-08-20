Transocean Aktie 4826551 / CH0048265513
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
20.08.2026 16:29:00
Transocean Aktie News: Transocean legt am Nachmittag zu
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Transocean. Zuletzt sprang die Transocean-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 5,99 USD zu.
Die Transocean-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 5,99 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NYSE US 100, der aktuell bei 20'144 Punkten steht. In der Spitze gewann die Transocean-Aktie bis auf 6,06 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,99 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'011'715 Transocean-Aktien umgesetzt.
Am 20.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 7,66 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Transocean-Aktie 27,99 Prozent zulegen. Am 22.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,77 USD. Derzeit notiert die Transocean-Aktie damit 116,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Transocean-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Transocean am 05.08.2026. Transocean hat ein EPS von 0,04 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -1,06 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -2,23 Prozent auf 966.00 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Transocean 988.00 Mio. USD umgesetzt.
Am 04.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Transocean-Aktie in Höhe von 0,220 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu Transocean Ltd.
|
16:29
|Transocean Aktie News: Transocean legt am Nachmittag zu (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Ausblick: Transocean zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Transocean legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
03.05.26
|Ausblick: Transocean präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Transocean Ltd.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst tiefer -- DAX letztlich unter 26'000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Auch der deutsche Leitindex fiel zurück. An den Börsen in Fernost waren am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.