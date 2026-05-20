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Transocean Aktie 4826551 / CH0048265513

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20.05.2026 16:29:00

Transocean Aktie News: Transocean zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt

Transocean Aktie News: Transocean zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt

Die Aktie von Transocean zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Transocean-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 7,49 USD zu.

Transocean
5.82 CHF -3.51%
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Im New York-Handel gewannen die Transocean-Papiere um 16:28 Uhr 0,5 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NYSE US 100, der aktuell bei 18'254 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Transocean-Aktie bei 7,64 USD. Bei 7,45 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 657'848 Transocean-Aktien umgesetzt.

Am 19.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,66 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Transocean-Aktie mit einem Kursplus von 2,27 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.05.2025 Kursverluste bis auf 2,34 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 68,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Transocean-Aktie.

Transocean-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Transocean am 04.05.2026 vor. Das EPS lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,11 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,32 Prozent auf 1.08 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 906.00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 03.08.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Transocean veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Transocean im Jahr 2026 0,165 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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