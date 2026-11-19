Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 5,04 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NYSE US 100, der im Moment bei 19'455 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Transocean-Aktie bei 5,08 USD. Mit einem Wert von 5,06 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Transocean-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 846'095 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.05.2026 bei 7,66 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 51,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Transocean-Aktie. Am 22.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,69 USD ab. Mit einem Kursverlust von 26,79 Prozent würde die Transocean-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Transocean-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Transocean am 02.11.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -2,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Transocean im vergangenen Quartal 937.00 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -8,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Transocean 1.03 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Transocean wird am 22.02.2027 gerechnet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,235 USD je Transocean-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch