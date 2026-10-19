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19.10.2026 16:29:00

Transocean Aktie News: Transocean gewinnt am Montagnachmittag an Boden

Transocean Aktie News: Transocean gewinnt am Montagnachmittag an Boden

Die Aktie von Transocean gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Transocean-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 3,5 Prozent im Plus bei 5,82 USD.

Transocean
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Um 16:28 Uhr ging es für das Transocean-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 3,5 Prozent auf 5,82 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NYSE US 100, der derzeit bei 19'735 Punkten notiert. Die Transocean-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,94 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 5,72 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'600'682 Transocean-Aktien.

Bei einem Wert von 7,66 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.05.2026). Der aktuelle Kurs der Transocean-Aktie ist somit 31,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,15 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 45,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Transocean-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Transocean am 05.08.2026. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Transocean ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -1,06 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Transocean in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -2,23 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 966.00 Mio. USD im Vergleich zu 988.00 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Transocean wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 02.11.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2027 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,235 USD je Aktie in den Transocean-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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