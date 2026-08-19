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Transocean Aktie 4826551 / CH0048265513

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19.08.2026 16:29:00

Transocean Aktie News: Transocean schiebt sich am Nachmittag vor

Transocean Aktie News: Transocean schiebt sich am Nachmittag vor

Die Aktie von Transocean gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Transocean nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 5,85 USD.

Transocean
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Die Transocean-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 5,85 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NYSE US 100, der im Moment bei 20'069 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Transocean-Aktie bei 5,94 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,90 USD. Bisher wurden heute 489'597 Transocean-Aktien gehandelt.

Am 20.05.2026 markierte das Papier bei 7,66 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,05 Prozent könnte die Transocean-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 22.08.2025 Kursverluste bis auf 2,77 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 52,61 Prozent könnte die Transocean-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Transocean-Aktie. Am 05.08.2026 legte Transocean die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS lag bei 0,04 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -1,06 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -2,23 Prozent auf 966.00 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 988.00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 04.11.2026 erwartet.

In der Transocean-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,201 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Transocean am 19.08.2026

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