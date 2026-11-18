Das Papier von Transocean legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 2,6 Prozent auf 5,17 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NYSE US 100, der im Moment bei 19'723 Punkten tendiert. Bei 5,21 USD markierte die Transocean-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,04 USD. Bisher wurden via New York 1'629'481 Transocean-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,66 USD. Dieser Kurs wurde am 20.05.2026 erreicht. 48,16 Prozent Plus fehlen der Transocean-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 3,69 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Transocean-Aktie 40,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Transocean-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Transocean am 02.11.2026. Das EPS wurde mit 0,02 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -2,00 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Im abgelaufenen Quartal hat Transocean 937.00 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -8,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.03 Mrd. USD umgesetzt worden.

Transocean dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 22.02.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,235 USD je Transocean-Aktie.

Redaktion finanzen.ch