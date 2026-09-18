Transocean Aktie News: Transocean am Freitagnachmittag mit stabiler Tendenz

Zum Vortag unverändert notierte die Transocean-Aktie um 16:28 Uhr im New York-Handel bei 5,66 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im NYSE US 100, der bislang bei 19'513 Punkten steht. In der Spitze gewann die Transocean-Aktie bis auf 5,75 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die Transocean-Aktie bis auf 5,64 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,71 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'380'527 Transocean-Aktien.

Am 20.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,66 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Transocean-Aktie 35,34 Prozent zulegen. Am 01.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,04 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Transocean-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 05.08.2026 lud Transocean zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde mit 0,04 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -1,06 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -2,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 988.00 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 966.00 Mio. USD.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2026 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,227 USD je Aktie in den Transocean-Büchern.

Redaktion finanzen.ch