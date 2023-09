Transocean Aktie News: Transocean am Mittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Die Aktionäre schickten das Papier von Transocean nach unten. In der BX World-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 6,1 Prozent auf 7,33 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NYSE US 100, der zurzeit bei 13'625 Punkten liegt. Bei 7,33 CHF markierte die Transocean-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,33 CHF. Über BX World wurden im bisherigen Handelsverlauf 50 Transocean-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,89 CHF. Dieser Kurs wurde am 13.09.2023 erreicht. Derzeit notiert die Transocean-Aktie damit 7,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 01.10.2022 Kursverluste bis auf 2,38 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 67,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Transocean liess sich am 31.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,38 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,10 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 30.10.2023 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,822 USD je Transocean-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch