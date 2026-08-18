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Transocean Aktie 4826551 / CH0048265513

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18.08.2026 16:29:00

Transocean Aktie News: Transocean am Nachmittag nahezu unbewegt

Transocean Aktie News: Transocean am Nachmittag nahezu unbewegt

Die Aktie von Transocean hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 5,87 USD bewegte sich die Transocean-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Transocean
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Zum Vortag unverändert notierte die Transocean-Aktie um 16:28 Uhr im New York-Handel bei 5,87 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im NYSE US 100, der derzeit bei 20'109 Punkten notiert. Bei 5,99 USD erreichte die Transocean-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Transocean-Aktie bisher bei 5,84 USD. Bei 5,95 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 1'368'100 Transocean-Aktien umgesetzt.

Am 20.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,66 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 2,77 USD fiel das Papier am 22.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Transocean-Aktie ist somit 52,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Transocean-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Transocean am 05.08.2026. Das EPS lag bei 0,04 USD. Im Vorjahresquartal hatte Transocean ebenfalls ein EPS von -1,06 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 966.00 Mio. USD – das entspricht einem Minus von -2,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 988.00 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Transocean am 04.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Transocean-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,201 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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