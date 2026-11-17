Um 16:28 Uhr fiel die Transocean-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 5,14 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NYSE US 100, der aktuell bei 19'991 Punkten steht. Der Kurs der Transocean-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,12 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,27 USD. Bisher wurden via New York 718'248 Transocean-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 7,66 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.05.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 49,17 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,69 USD am 22.11.2025. Mit einem Kursverlust von 28,14 Prozent würde die Transocean-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Transocean seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 02.11.2026 äusserte sich Transocean zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,02 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Transocean ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -2,00 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -8,85 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 937.00 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.03 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 22.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,235 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch