Transocean Aktie 4826551 / CH0048265513
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17.09.2026 16:29:00
Transocean Aktie News: Transocean am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Transocean. Die Transocean-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 5,60 USD.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 5,60 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NYSE US 100, der im Moment bei 19'467 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Transocean-Aktie bis auf 5,65 USD. Bei 5,55 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 1'309'654 Transocean-Aktien den Besitzer.
Am 20.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,66 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,91 Prozent könnte die Transocean-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,04 USD am 01.10.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 45,76 Prozent könnte die Transocean-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Transocean-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Transocean liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -1,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Transocean hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 966.00 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -2,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 988.00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2026 veröffentlicht.
Von Analysten wird erwartet, dass Transocean im Jahr 2026 0,227 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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