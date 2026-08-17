Transocean Aktie News: Transocean am Nachmittag stärker

Die Transocean-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 5,80 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NYSE US 100, der derzeit bei 20'109 Punkten notiert. In der Spitze legte die Transocean-Aktie bis auf 5,81 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,80 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 478'993 Transocean-Aktien umgesetzt.

Bei 7,66 USD markierte der Titel am 20.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,18 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.08.2025 Kursverluste bis auf 2,77 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Transocean-Aktie 52,20 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Transocean-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -1,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -2,23 Prozent auf 966.00 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Transocean 988.00 Mio. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Transocean am 04.11.2026 vorlegen.

Experten taxieren den Transocean-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,193 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch