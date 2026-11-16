Transocean Aktie News: Transocean am Montagnachmittag stärker

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 1,7 Prozent auf 5,41 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NYSE US 100, der aktuell bei 20'242 Punkten steht. Bei 5,51 USD erreichte die Transocean-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 5,42 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1'087'885 Transocean-Aktien.

Am 20.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,66 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,59 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2025 bei 3,69 USD. Der aktuelle Kurs der Transocean-Aktie ist somit 31,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Transocean 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 02.11.2026 lud Transocean zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,02 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Transocean ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -2,00 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -8,85 Prozent zurück. Hier wurden 937.00 Mio. USD gegenüber 1.03 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Transocean-Bilanz für Q4 2026 wird am 22.02.2027 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Transocean-Aktie in Höhe von 0,240 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch