Transocean Aktie News: Transocean am Nachmittag schwächer

Die Transocean-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 2,8 Prozent auf 5,78 USD nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NYSE US 100, der im Moment bei 19'640 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Transocean-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,78 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,87 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 775'655 Transocean-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,66 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Transocean-Aktie 32,64 Prozent zulegen. Am 01.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,04 USD ab. Der derzeitige Kurs der Transocean-Aktie liegt somit 90,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Transocean-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Transocean am 05.08.2026. Mit einem EPS von 0,04 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Transocean mit -1,06 USD je Aktie genauso viel verdiente. Umsatzseitig standen 966.00 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von -2,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Transocean 988.00 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 04.11.2026 dürfte Transocean Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Transocean-Gewinn in Höhe von 0,227 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch