Transocean Aktie News: Transocean büsst am Donnerstagnachmittag ein

Die Transocean-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 5,51 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NYSE US 100, der derzeit bei 19'532 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Transocean-Aktie bei 5,43 USD. Bei 5,60 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'737'357 Transocean-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.05.2026 auf bis zu 7,66 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der Transocean-Aktie. Bei 3,15 USD fiel das Papier am 18.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Transocean-Aktie liegt somit 74,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 05.08.2026 hat Transocean die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -1,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -2,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 966.00 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 988.00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 02.11.2026 dürfte Transocean Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Transocean rechnen Experten am 03.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,227 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch