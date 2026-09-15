Transocean Aktie 4826551 / CH0048265513
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15.09.2026 16:29:00
Transocean Aktie News: Transocean zieht am Nachmittag an
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Transocean. Die Transocean-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 3,8 Prozent im Plus bei 5,66 USD.
Die Transocean-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,8 Prozent auf 5,66 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NYSE US 100, der bei 19'739 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Transocean-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,66 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 5,51 USD. Zuletzt wechselten via New York 595'713 Transocean-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 20.05.2026 auf bis zu 7,66 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Transocean-Aktie mit einem Kursplus von 35,46 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 01.10.2025 Kursverluste bis auf 3,04 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Transocean-Aktie 46,33 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Transocean 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 05.08.2026 hat Transocean in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Transocean hat ein EPS von 0,04 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -1,06 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -2,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 966.00 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 988.00 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 04.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Den erwarteten Gewinn je Transocean-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,227 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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