Transocean Aktie News: Anleger schicken Transocean am Nachmittag auf rotes Terrain

Die Transocean-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 5,60 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NYSE US 100, der aktuell bei 19'739 Punkten steht. Bei 5,57 USD markierte die Transocean-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 5,72 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 513'143 Transocean-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.05.2026 auf bis zu 7,66 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Transocean-Aktie damit 26,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 01.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,04 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 45,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Transocean-Aktie.

Zuletzt erhielten Transocean-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Transocean am 05.08.2026. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,04 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -2,23 Prozent zurück. Hier wurden 966.00 Mio. USD gegenüber 988.00 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2026 terminiert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Transocean-Gewinn in Höhe von 0,227 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch