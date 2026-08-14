Transocean Aktie News: Anleger greifen bei Transocean am Freitagnachmittag zu

Die Transocean-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 3,8 Prozent auf 5,94 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NYSE US 100, der bei 20'101 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Transocean-Aktie bis auf 5,96 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,77 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 616'086 Transocean-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,66 USD erreichte der Titel am 20.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,96 Prozent hinzugewinnen. Bei 2,77 USD fiel das Papier am 22.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Transocean-Aktie ist somit 53,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Transocean am 05.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -1,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -2,23 Prozent auf 966.00 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 988.00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Transocean wird am 04.11.2026 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Transocean im Jahr 2026 0,192 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch